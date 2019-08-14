В отношении экс-замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело

Против бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело было возбуждено в связи с игнорированием Асановым приказов главы МВД страны Кашкара Джунушалиева во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Кроме того, заявляется факт «самовольного принятия решения и оставления в опасности сотрудников органов внутренних дел».

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностным положением».

Именно Асанов вел переговоры с Атамбаевым во время задержания и предлагал ему сдаться.

Ранее сообщалось, что замглавы МВД Киргизии отстранили от должности за предательство интересов страны.