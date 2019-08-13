Зеленский отстранил Безсмертного от поста

Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Уточняется, что Безсмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске.

С начала июля 2019 года Зеленский вновь назначил его представителем Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях.