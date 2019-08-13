Зеленский отстранил Безсмертного от поста
close
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Уточняется, что Безсмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске.
С начала июля 2019 года Зеленский вновь назначил его представителем Киева.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях.