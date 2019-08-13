В Кремле прокомментировали предстоящий саммит G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предстоящем саммите G7, который пройдет во французском Биарицце. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что президент России Владимир Путин не был приглашен на данное мероприятие.

Песков также отметил, что саммит G7 не является тем форматом, в котором Россия принимает участие.

Пресс-секретарь Путина добавил, что не располагает информацией о приезде во Францию главы президентской администрации Антона Вайно.

Ранее сообщалось, что во Франции назвали условия для участия России в саммите G7.