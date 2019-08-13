На Украине назвали дату запуска канала на русском языке

На Украине назвали дату запуска русскоязычного телеканала, который призван «бороться за умы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что запустить телеканал планируют в октябре 2019 года.

Уточняется, что телеканал будет в основном ориентирован на русскоязычную аудиторию на востоке Украины и в Крыму.

Источник издания заявил, что вещание на телеканале будет проходить в формате инфотеймента, будет делаться упор на развлекательный контент, поскольку он является «крючком» для зрителя.

Ранее сообщалось, что Россия прокомментировала идею украинского канала для «борьбы за умы».