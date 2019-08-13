Спецназавец был убит из оружия Атамбаева во время штурма резиденции экс-главы Киргизии

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Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года
Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 7 августа 2019 года
АКИpress/Facebook

Во время проведения операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева погиб один сотрудник спецназа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он был застрелен из оружия экс-главы страны.

Уточняется, что в доме Атамбаева после проведения штурма было найдено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД.

Как признался сам бывший лидер Киргизии, он стрелял по спецназовцам по меньшей мере шесть раз.

Ранее сообщалось, что глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота.