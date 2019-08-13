Партия Вакарчука рассказала об отношениях со «Слугой народа»

В партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука рассказали, что намерены поддерживать партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», передает RT.

В «Голосе» пояснили, что будут делать это, если политика партии Зеленского будет соответствовать их идеологическим принципам.

По словам члена фракции «Голос» Ярослава Железняка, в планах Вакарчука не видят коалиционного соглашения.

Он добавил, что поэтому «сложно сказать», что будет предлагать команда Зеленского.