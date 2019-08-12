Клинцевич прокомментировал реакцию посольства США на визит Путина в Крым

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил реакцию украинских и американских дипломатов на визит президента России Владимира Путина в Крым с героями романа «Золотой теленок», сообщает ФАН.

Он заявил, что США, словно старый плут в «Золотом теленке», очень не хочет признавать крах собственных планов насчет Крыма. Такое поведение он сравнил с поступками героев произведения и припомнил сцену, когда Паниковский понял, что украденные им с компаньоном гантели Корейко вовсе не являются золотыми, тем не менее продолжил уговаривать Балабанова: «Пилите, Шура, пилите… Они золотые»

Ранее посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.