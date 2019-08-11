Глава МИД Британии обозначил сроки введения поправки Магнитского

Правительство Великобритании хочет воспользоваться «поправкой Магнитского» к закону о санкциях после выхода из Евросоюза. Об этом передает издание The Sunday Telegraph со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба.

По словам главы МИД, благодаря вступлению в силу поправки Британия не станет безопасным местом «для тех, кто наживается, пытая других».

Рааб отмечает, что лицам, которые нарушают права человека, заморозят активы в Британии и запретят въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Британия не сможет ввести санкции против России из-за дела Скрипалей до выхода страны из Евросоюза.