Россия опротестует действия Киева в отношении судна «Мрия», сообщил сенатор

Россия опротестует незаконные обыски шедшего из Крыма судна «Мрия», задержанного в Херсоне. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, передает РИА «Новости».

По его словам, любые действия украинской стороны на российских территориях незаконны.

«Любая мотивация действий украинских правоохранителей, основанная на тезисе про «оккупированные территории», является с точки зрения России неправомерной», — подчеркнул Морозов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результаты референдума не признает.

Ранее сообщалось. что украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия».