Депутат Госдумы назвали протесты МИД Украины «работой на мусорную корзину»

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал протест МИД Украины после визита президента России Владимира Путина в Крым, передает РИА «Новости».

По его мнению, подобные ноты протеста со стороны Украины — это работа «на мусорную корзину».

Бальбек подчеркнул, что Россия собирается на них реагировать.

«Конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб», — сказал Бальбек.

Ранее МИД Украины выразил протест после визита президента России Владимира Путина в Крым. Украина сочла эту поездку «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результаты референдума не признает.