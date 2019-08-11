The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами

Женщины-избиратели меньше поддерживают нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что «женщины не любят Джонсона».

Согласно результатам исследования, Джонсон имеет большой гендерный разрыв среди своих сторонников. Так, 75% женщин и 83% мужчин консервативных взглядов поддерживают Джонсона. Среди женщин лейбиристов этот показатель достигает 30%, мужчин — 38%.

Отмечается, что только треть (34%) опрошенных положительно относится к новому лидеру, 55% — не поддерживают Джонсона.

Как пишет The Guardian, на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона. По мнению колумниста издания, проблема Джонсон в том, что в глазах женщин он выглядит как безответственный ребенок, который нуждается в постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что в Британии появились банкноты с изображением Джонсона.