Трамп заявил, что лидер КНДР извинился перед ним за пуски ракет
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прислал ему письмо с извинениями. Об американский лидер написал на своей странице в твиттер.
Американский лидер отметил, что глава КНДР извинился за пуски ракет.
Уточняется, что Ким Чен Ын также пообещал прекратить испытания после завершения учении США и Южной Кореи.
При этом президент США уверен, что без ядерного оружия КНДР станет «одной из самых успешных стран в мире».
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о новом письме от Ким Чен Ына.