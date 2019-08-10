Трамп заявил, что лидер КНДР извинился перед ним за пуски ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прислал ему письмо с извинениями. Об американский лидер написал на своей странице в твиттер.

Американский лидер отметил, что глава КНДР извинился за пуски ракет.

Уточняется, что Ким Чен Ын также пообещал прекратить испытания после завершения учении США и Южной Кореи.

При этом президент США уверен, что без ядерного оружия КНДР станет «одной из самых успешных стран в мире».

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о новом письме от Ким Чен Ына.