СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Лидеры нормандской четверки не отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленном проведении встречи из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе. Об этом сообщают «Главред».
По мнению издания, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок».
Отмечается, что тем самым лидеры стран показали, что не намерены собираться после каждого нарушения перемирия в Донбассе пока у украинской стороны не будет конкретных предложений.
Издание также заявляет, что Зеленский по сравнению с Путиным, Меркель и Макроном, является популистом, который ориентируется на эмоции, а не на внешнеполитический курс и дипломатию.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате.