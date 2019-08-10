СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Лидеры нормандской четверки не отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленном проведении встречи из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе. Об этом сообщают «Главред».

По мнению издания, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок».

Отмечается, что тем самым лидеры стран показали, что не намерены собираться после каждого нарушения перемирия в Донбассе пока у украинской стороны не будет конкретных предложений.

Издание также заявляет, что Зеленский по сравнению с Путиным, Меркель и Макроном, является популистом, который ориентируется на эмоции, а не на внешнеполитический курс и дипломатию.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате.