Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США

В американском Госдепе призвали КНР принять меры по защите дипломатов страны согласно Венской конвенции. Об этом написала в твиттере глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

По ее словам, Китай уже не раз нарушал обещания.

«Сообщения официальных китайских СМИ по поводу нашего дипломата в Гонконге (в Китае осудили его за контакты с лидерами сепаратистов в Гонконге. – газеа.Ru) сначала были безответственными, а теперь стали опасными», — заявила Ортэгус.

Она добавила, что это должно прекратиться.

Ранее Пентагон назвал китайские таблетки угрозой для американских военных.