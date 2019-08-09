Советника-посланника США вызвали в российский МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ему сделали представление из-за публикации о несогласованной акции в Москве.

На сайте дипломатической миссии, а также в твиттере управления по консульским вопросам Госдепартамента появилась информация о схеме проведения несанкционированного митинга в Москве третьего августа. В сообщении призывали избегать шествия.

В российском МИД оценили эту информацию как агитацию к участию в митинге, а также как попытку вмешаться во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что в МИД России осудили призывы немецких СМИ к участию в несанкционированных акциях.