Депутат Госдумы отреагировал на слова депутата Рады о «войне с Россией»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин своим высказыванием о России как «воюющей стороне» продолжает риторику бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они муссируют одну и ту же тему, тянут резину уже столько лет, вместо того, чтобы признать очевидное, что Крым – это законная часть России», — высказался Шеремет.

По словам парламентария, подобные речи поддерживают враждебность и агрессию на Украине по отношению к России.

Депутат считает, если украинские власти намерены бороться за статус цивилизованного государства страны, они должна прислушаться к мнению крымчан и признать результаты крымского референдума.

Парламентарий уверен, что подобные высказывания вызывают недоумение как в России, так в других странах, поэтому они должны пресекаться.

Ранее сообщалось, что депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма.