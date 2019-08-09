Пелоси призвала Трампа вернуть сенат с каникул для принятия закона об оружии
В США спикер палаты представителей Нэнси Пелоси направила президенту страны Дональду Трампу официальное письмо, в котором заявила о необходимости завершить каникулы сената, чтобы рассмотреть законопроект об ужесточении контроля над оружием. Об этом сообщает Politico.
Согласно письму, это необходимо сделать, чтобы рассмотреть законопроект о предотвращении насилия с использованием огнестрельного оружия. Он уже был принят Палатой представителей, а также поддержан обеими партиями. Пелоси напомнила политику о статье в конституции страны, позволяющей ему воспользоваться своими полномочиями для созыва сената в экстренном порядке.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала сенат, который находится под контролем республиканцев, присоединиться к нижней палате законодательного органа Соединенных Штатов и положить конец насилию с применением огнестрельного оружия в стране.
В выходные в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.