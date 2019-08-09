В МИД России назвали главную причину срыва переговоров властей Венесуэлы с оппозицией
Департамент информации и печати российского МИДа прокомментировал отмену переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией на Барбадосе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что основная вина за срыв переговоров лежит на Соединенных Штатах, которые проводят «безрассудную политику» в отношении законный властей Венесуэлы.
«Методы экономического нажима, которые США взяли на вооружение наряду с другими напрямую противоречащими международному праву действиями, неприемлемы», — говорится в заявлении.
В ведомства также осудили американское вмешательство в дела Каракаса и выразили сожаление из-за того, что оппозиционные политики готовы пожертвовать нормализацией ради собственных амбиций.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа. Причиной такого решения он назвал жесткую агрессию со стороны администрации президента США Дональда Трампа.