Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины. Об этом сообщают «Известия».
Он заявил, что этот вопрос закрыт.
Волошин отметил, что жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе».
«Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?», — добавил Волошин.
Депутат сказал, что ситуация в Донбассе является главной проблемой перед установкой диалога между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.