Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины. Об этом сообщают «Известия».

Он заявил, что этот вопрос закрыт.

Волошин отметил, что жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе».

«Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?», — добавил Волошин.

Депутат сказал, что ситуация в Донбассе является главной проблемой перед установкой диалога между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.