Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем, сообщают СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал совместное заявление с патриархом Варфоломеем во время встречи в Стамбуле. Об этом сообщает «Украина.ру».

Отмечается, инициатором встречи выступил Зеленский.

Согласно плану, стороны должны были подписать совместный договор, но в последний момент у них произошло разногласие. Заявление касалось экологической тематики. По информации источников, политические аспекты в документе не поднимались.

В офисе президента отказались комментировать произошедшее СМИ.

Ранее Зеленский объяснил свою позицию насчет политического вмешательства в дела церкви.