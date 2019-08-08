Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что задержание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева является внутренним делом Киргизии.

Медведев выразил надежду на то, что задержание экс-главы не повлияет на работу ЕАЭС.

Кроме того, премьер отметил, что Россия внимательно наблюдает за развитием событий в стране-партнере Киргизии. Этот вопрос поставлен на повестку в предстоящей встрече Медведева и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Киргизию.