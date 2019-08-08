Разгон протестующих сторонников Атамбаева начался в Бишкеке
close
В Бишкеке начался разгон протестующих сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что около 500 человек собрались на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны.
Уточняется, что все протестующие требуют отставки нынешнего президента страны, они настроены агрессивно.
Заявляется, что сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивы газ, а также и светошумовые гранаты.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию.