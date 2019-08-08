Генпрокуратура в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства извне

Генеральная прокуратура России в ходе подготовки и проведения единого дня голосования уделит особое внимание попыткам вмешательства зарубежных неправительственных организаций и незаконной агитации в интернете.

Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Особое внимание уделяется противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций, а также противодействию незаконной агитации в интернете, срыву выборов, призывам к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных массовых акциях протеста», - цитирует его ТАСС.

Завалунов напомнил, что в этом году Генпрокуратура признала нежелательными в России три таких организации - фонд «Свободная Россия» (США), «Всемирный конгресс украинцев» (Канада) и американскую неправительственную организацию Atlantic Council of the United States («Атлантический совет»).

«Эти структуры проводят антироссийские информационно-пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и проводимой им политики, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в России, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалацией протестных настроений в обществе», - отметил представитель Генпрокуратуры.