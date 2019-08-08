Земельную реформу Зеленского осудили

Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудили обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским земельную реформу. Слова из заявления партии приводит ТАСС.

По мнению членов партии, открытие рынка земли сейчас является преступлением.

Они отмечают, что реформу должны провести только после общенационального референдума.

«Это наша принципиальная позиция. Никакая власть не в праве самостоятельно принимать такие решения», — подчеркивают в своем заявлении представители партии.

Также члены «Оппозиционной платформы — За жизнь» пообещали не допустить проведения земельной реформы без учета мнения жителей Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что земельную реформу реализуют в 2019 году.