Зеленский объяснил свою позицию насчет политического вмешательства в дела церкви

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением насчет политического вмешательства в дела церкви. Об этом передает «Украина.ру».

Такое заявление украинский лидер сделал после встречи в Стамбуле с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

По мнению Зеленского, общей ценностью является жизнь человека.

Как отмечает президент, власть не должна вмешиваться в церковные дела.

«Я буду защищать независимость церкви», — подчеркивает Зеленский.

В свою очередь, Варфоломей подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Зеленский рассказало о планах по проведению земельной реформы.