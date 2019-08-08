Зеленский объяснил свою позицию насчет политического вмешательства в дела церкви
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением насчет политического вмешательства в дела церкви. Об этом передает «Украина.ру».
Такое заявление украинский лидер сделал после встречи в Стамбуле с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
По мнению Зеленского, общей ценностью является жизнь человека.
Как отмечает президент, власть не должна вмешиваться в церковные дела.
«Я буду защищать независимость церкви», — подчеркивает Зеленский.
В свою очередь, Варфоломей подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Ранее Зеленский рассказало о планах по проведению земельной реформы.