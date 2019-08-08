Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось прорваться на территорию резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, которая находится в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

По имеющейся информации, в штурме задействованы более 2 тыс. сотрудников милиции и бойцов спецназа. Численность сторонников Атамбаева — около 400 человек.

Сообщается, что на территории резиденции начался пожар. Район лишен сотовой связи и интернета.

Ранее сообщалось, что Атамбаеву грозит обвинение в совершении преступления во время событий в Кой-Таше.