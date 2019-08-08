В результате штурма экс-главы Киргизии пострадали 79 человек

Число пострадавших в результате столкновения спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии и сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш возросло до 79 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Киргизии Жылдыза Айгерчинова.

По словам Айгерчинова, 52 человек медицинская помощь была оказана 7 августа, еще 27, включая спецназовцев, — 8 августа. В результате, количество пострадавших составило 79 человек.

Ранее сообщалось, что экс-лидеру Киргиизии Алмазбеку Атамбаеву грозит обвинение в совершении преступления во время событий в Кой-Таше.