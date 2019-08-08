Депутат обвинил Эрдогана в двойных стандартах после слов о Крыме

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в двойных стандартах после его заявления о непризнании присоединении Крыма, сообщают «Известия».

По его мнению, с одной стороны, Анкара выстраивает стратегические отношения с Москвой. С другой же — отвергает российский статус Крыма и спекулирует крымско-татарским вопросом на встречах с украинскими властями.

Он сказал, что президент Турции умело играет на публику, а не совершает реальные действия.

Депутат также отметил, что повлиять на ситуацию в Крыму подобные заявления не смогут.

Ранее Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России.