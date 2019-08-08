Атамбаеву грозит обвинение в совершении преступления во время событий в Кой-Таше

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что статус экс-главы государства Алмазбека Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления во время событий в селе Кой-Таш, в результате которого его сторонники оказали сопротивление бойцам спецназа. Об этом сообщает ТАСС.

Жээнбеков пояснил, что бывший лидер страны нарушил закон и вышел из правового поля после применения огнестрельного оружия, в результате чего погиб один силовик.

«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны», — сказал он.

Во время своего выступления на заседании парламента президент Киргизии также выразил соболезнования семье погибшего спецназовца.

Ранее сообщалось, что в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева.