Пакистан прервал железнодорожное сообщение с Индией

Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между странами. Об этом сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед, передает. ТАСС.

По его словам, пока он находится на посту министра поезда из Пакистана в Индию ходить не будет.

Он также отметил, что не хочет войны с Индией, но она возможна в ближайшие три или четыре месяца.

«Если против нас будет вестись война, то она станет последней», — подчеркнул Ахмед.

Ранее сообщалось, что Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира. Это послужило причиной обострения конфликта между странами.