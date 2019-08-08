Захарова ответила на вопрос о приезде Атамбаева в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого накануне пытался задержать спецназ республики, не обращался в ведомство по поводу возможного приезда в Россию. Об этом она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы».

«У меня нет такой информации относительно того, что кто-то обращался», — ответила Захарова.

Ранее сообщалось. что Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания.