Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Комментируя новость о том, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, он сказал, что бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии.
Представитель бундестага также подчеркнул, что жители Восточной Германии и русские всегда тесно общались.
«И, в отличие от тех, кто проживал на Западе — а они были как бы в стороне от всего этого, — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — отметил Кубики.
Ранее сообщалось, что в Берлине призвали отменить санкции против России.