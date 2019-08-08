Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.

Комментируя новость о том, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, он сказал, что бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии.

Представитель бундестага также подчеркнул, что жители Восточной Германии и русские всегда тесно общались.

«И, в отличие от тех, кто проживал на Западе — а они были как бы в стороне от всего этого, — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — отметил Кубики.

Ранее сообщалось, что в Берлине призвали отменить санкции против России.