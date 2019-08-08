Атамбаев заявил, что отпустит удерживаемых в его доме спецназовцев

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его сторонники отпустят спецназовцев, которые ранее участвовали в операции по его задержанию и были взяты в заложники в доме политика. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим», — сказал Атамбаев.

По его словам, большинство силовиков были отпущены еще вчера, 7 августа.

Ранее сообщалось, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки своего задержания.