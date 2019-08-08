Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении конституции

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что экс-глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав сопротивление силовикам, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности республики.

По его словам, Атамбаев «грубо попрал конституцию и законы».

Жээнбеков подчеркнул, что Киргизия является правовым государством.

Президент поручил членам Совбеза , подчеркнув принять безотлагательные меры для сохранению законности и безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиками пострадали 52 человека.