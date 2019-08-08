Генпрокуратура Киргизии начала проверку после штурма резиденции Атамбаева

Генеральная прокуратура Киргизии открыла расследование после беспорядков около резиденции экс- президента Алмазбека Атамбаева, передает ТАСС.

Дело открыто по статьям «массовые беспорядки», «убийство», «захват заложников».

Отмечается, что бывший лидер страны трижды проигнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля в МВД.

«В связи с чем следователь вынес постановление о «принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам Госкомитета национальной безопасности [ГКНБ]»», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности после штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева.