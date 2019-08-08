Российский сенатор назвал условие возвращения Крыма Украине

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Крым может перейти в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать, передает RT.

Таким образом, он ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского, что Крым обязательно вновь станет частью Украины.

Сенатор отметил, что подобные заявления не нужно воспринимать всерьез.

Он добавил, что условие, которое он назвал, никогда не сбудется.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.