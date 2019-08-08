Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.

Причиной такого решения он назвал жесткую агрессию со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Он также добавил, что власти страны не видят смысла в переговорах, пока не будут выработаны эффективные механизмы процесса.

Ранее Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы.