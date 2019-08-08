Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы

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Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Он добавил, что и сам намерен выйти на улицы.

Мадуро назвал политику Дональда Трампа проявлением агрессии в отношении Венесуэлы.

Он также попросил выступить против блокады в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории.