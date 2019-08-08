Помпео обсудил вопросы безопасности с принцем Саудовской Аравии
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Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе.
Об этом говорится в заявлении госдепартамента.
Стороны обговорили причины усиления напряженности в регионе и способы укрепления безопасности.
Они также затронули вопросы беспрепятственного судоходства.
Кроме того, речь шла о деятельности иранских властей и соблюдении прав человека.
Ранее представители США заявили о готовности к новой эре контроля над вооружениями.