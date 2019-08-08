Помпео обсудил вопросы безопасности с принцем Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента.

Стороны обговорили причины усиления напряженности в регионе и способы укрепления безопасности.

Они также затронули вопросы беспрепятственного судоходства.

Кроме того, речь шла о деятельности иранских властей и соблюдении прав человека.

Ранее представители США заявили о готовности к новой эре контроля над вооружениями.