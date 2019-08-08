Комитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников Атамбаева в убийстве спецназовца

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Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года
Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года
Sputnik/РИА «Новости»

Госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в убийстве киргизского спецназовца, передает РИА «Новости».

В комитете полагают, что защищавшие Атамбаева во время штурма выстрелили из снайперской винтовки, и пуля задела жизненно важные органы сотрудника.

Также там добавили, что силовики в свою очередь применяли только резиновые пули.

Ранее Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции и потребовал от силовиков не стрелять в свой народ.