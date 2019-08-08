Атамбаев поблагодарил защитивших его во время штурма сторонников

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поблагодарил сторонников, которые не дали его задержать во время штурма его резиденции, передает РИА «Новости».

Уточняется, что он выразил «безмерную благодарность» простым киргизстанцам, которые встали на его защиту, и добавил, что «мы не тот народ, который будет жить на коленях».

Он также добавил, что стрельба по мирным жителям «плохо кончится для силовиков».

В обращении Атамбаев выразил сожаление, что пострадали много невинных людей, и добавил, что он и его сторонники - не террористы.