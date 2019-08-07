Сторонники Атамбаева готовятся к повторному штурму, заявили очевидцы

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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева готовятся к повторному штурму его резиденции со стороны силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, недалеко от резиденции находятся около 200 человек.

Все они, отметили очевидцы, вооружены камнями и палками и ждут прибытия спецназа, чтобы дать ему отпор.

«Там опять к штурму готовятся, ждут еще спецназ», — подчеркнули свидетели.

Ранее сообщалось, что силовики убегают из резиденции Атамбаева.

Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.