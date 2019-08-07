Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в... Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
РИА «Новости»

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Он сделал такое заявление во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.

«В целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину», - сказал Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что разъединенные крымско-татарские семьи встретятся снова.

Ранее Зеленский сообщил, что планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.