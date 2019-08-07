Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Он сделал такое заявление во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.

«В целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину», - сказал Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что разъединенные крымско-татарские семьи встретятся снова.

Ранее Зеленский сообщил, что планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.