Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Он сделал такое заявление во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.
«В целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину», - сказал Зеленский.
Глава украинского государства добавил, что разъединенные крымско-татарские семьи встретятся снова.
Ранее Зеленский сообщил, что планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.