Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

Отмечается, что Пасечник предложил новому главе Украины посетить Луганск с целью провести переговоры.

Он подчеркнул, что темой переговоров станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия».

Уточняется, что глава ЛНР гарантировал украинскому лидеру безопасность.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.