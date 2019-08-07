Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

Отмечается, что Пасечник предложил новому главе Украины посетить Луганск с целью провести переговоры.

Он подчеркнул, что темой переговоров станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия».

Уточняется, что глава ЛНР гарантировал украинскому лидеру безопасность.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.