Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске
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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».
Отмечается, что Пасечник предложил новому главе Украины посетить Луганск с целью провести переговоры.
Он подчеркнул, что темой переговоров станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия».
Уточняется, что глава ЛНР гарантировал украинскому лидеру безопасность.
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.