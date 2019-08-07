Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники полиции начали операцию по захвату экс-главы Киргизии.

Ранее Атамбаева вызвали на допрос.

Уточняется, что бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения бывший глава Киргизии назвал абсурдными.