Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии
В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники полиции начали операцию по захвату экс-главы Киргизии.
Ранее Атамбаева вызвали на допрос.
Уточняется, что бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения бывший глава Киргизии назвал абсурдными.