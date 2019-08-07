Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией

Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.

Как отмечается, власти Пакистана приостановят торговлю между двумя странами в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

Уточняется, что в понедельник, 5 августа, индийский лидер Рам Натх Ковинд подписал указ, согласно которому отменяется особый статус Джамму и Кашмира. Теперь на его месте будут созданы две союзные территории, у которых меньше прав, чем у штата.

После этого в среду, 7 августа, на заседании Национального комитета безопасности Пакистана были пересмотрены отношения с Индией.

Ранее сообщалось, что Индия отменяет особый статус Кашмира.