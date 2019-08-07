Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Отмечается, что украинский лидер призвал французского коллегу созвать встречу лидеров «нормандской четверки».

Уточняется, что Макрон поддержал инициативу украинских властей.

Президент Франции, по данным источника, согласует в ближайшее время детали встречи с президентом России Владимиром Путины и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен связаться с Макроном и Меркель и договориться о встрече.