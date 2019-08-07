Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону гибель четырех украинских военных в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, он попросил российского лидера повлиять на ситуацию.

«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — заявил Зеленский.

Подобные происшествия, по его мнению, не приближают наступление мира.

Уточняется, что Зеленский также собирается провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, целью которых станет возможность договориться о срочной встрече в рамках «нормандского формата».

Ранее Зеленский призвал участников «нормандского формата» возобновить переговоры.