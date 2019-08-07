Украинский политик призвал сменить мировой порядок

Заммминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости создания нового миропорядка в эфире NewsOne.

По его мнению, принципы, по которым существовал мир после Второй мировой войны уже неактуальны. Они устарели, а глобальная система безопасности была полностью уничтожена.

Он добавил, что в мире царит глобальный кризис, который явно можно заметить по постоянному пренебрежению различными государствами договоренностями, которые были достигнуты. В пример он привел внутриукраинский конфликт на Донбассе.

В связи с этим Тука пояснил, что необходимо выстраивать новый международный порядок, ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует.

Он также усомнился в эффективности работы Организации Объединенных наций и Совбеза при ней.

Ранее советник Зеленского сообщил об информационной атаке против «Слуги народа».