Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину, сообщает издание «Страна.ua».

По имеющейся информации, его самолет вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30 ночи.

Сообщается, что номер его борта OH-WIK, рейс JEF11. Он пропал с радаров после Дубая.

«Он стоял видимо на Мальдивских островах», — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.

По прилету экс-президент покинул аэропорт на двух автомобилях Mercedes.

Ранее сообщалось, что в Киеве расследуют дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы.